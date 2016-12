Ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου των ΗΠΑ ζητά ο Τραμπ

Κι ενώ είχε περάσει καιρός απ’ την εκλογή του Τραμπ, χωρίς ο ίδιος να κάνει κάποιο σχόλιο για τα πυρηνικά των ΗΠΑ, το απόγευμα της Πέμπτης ο νεοεκλεγείς Αμερικανός Πρόεδρος τουίταρε για το πυρηνικό οπλοστάσιο κι άφησε τους πάντες με ερωτηματικά.

Ο Τραμπ σε tweet του εξέφρασε την άποψη ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναπτύξουν το πυρηνικό τους οπλοστάσιο, λέγοντας συγκεκριμένα:

Οι ΗΠΑ θα πρέπει να ενισχύσουν και να αναπτύξουν τις πυρηνικές τους δυνατότητες, μέχρι ο πλανήτης να έρθει στα λογικά του σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes

