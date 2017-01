Τουρκία: Έκρηξη στη Σμύρνη- Νεκροί δύο δράστες- Οι πρώτες εικόνες από το σημείο

Νέα έκρηξη σημειώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες στη Σμύρνη, στη δυτική Τουρκία. Μέχρι στιγμής φέρεται πως έχουν χάσει τη ζωή τους δύο άτομα, ενώ έχουν τραυματισθεί τρία ακόμα.

Νεκροί σύμφωνα με την αστυνομία είναι δύο από τους δράστες, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν υπήρχαν περισσότεροι.

Όπως μεταδίδει το CNN Turk στο σημείο ήδη σπεύδουν ασθενοφόρα, ενώ ένα όχημα φέρεται να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

To όχημα εξερράγη έξω από το δικαστικό μέγαρο της Σμύρνης και συγκεκριμένα έξω από το φυλάκιο της αστυνομίας που βρίσκεται εκεί που φέρεται πως ήταν και ο στόχος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξερράγησαν δύο παγιδευμένα οχήματα την ώρα που φωτογραφίες από τα social media δείχνουν πυκνό καπνό να βγαίνει από το κτήριο.

«We see that a car-bomb has been exploded at the entrance of the courthouse.» DHA Reporter pic.twitter.com/JJpAiXAdtd

— dokuz8 NEWS (@dokuz8_EN) January 5, 2017