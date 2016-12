Έφυγε απ’ την ζωή η Debbie Reynolds, μητέρα της πριγκίπισσας Leia, μια μέρα μετά τον θάνατο της κόρης της

Μόλις μια ημέρα μετά τον θάνατο της κόρης της Carrie Fisher, η ηθοποιός, τραγουδίστρια και χορεύτρια Debbie Reynolds έφυγε απ’ την ζωή.

Ο θάνατό της επιβεβαιώθηκε απ’ τον γιο της Todd Fisher, ο οποίος είπε: «Ήθελε να είναι με την Carrie».

Η Reynolds μεταφέρθηκε εσπευσμένα την Τετάρτη στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, με το TMZ να μεταδίδει ότι ενδεχομένως έπαθε εγκεφαλικό. Η ίδια βρισκόταν στο σπίτι με τον γιο και κανόνιζαν τις λεπτομέρειες για την κηδεία της Carrie.

Τελικά άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο.

Η Debbie Reynolds έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα απ’ την ταινίαν «Singin’ in the Rain» (1952) με τον Gene Kelly. Απέκτησε δική της εκπομπή στην τηλεόραση, «The Debbie Reynolds Show», ενώ σπουδαία ήταν και η καριέρα της ως τραγουδίστρια.

Το 1964 ήταν υποψήφια για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο «The Unsinkable Molly Brown». Γνωστές ταινίες όπου είχε παίξει: «Tammy and the Bachelor» (1957), «How the West Was Won» (1962), «Goodbye Charlie» (1964), «The Singing Nun» (1966) και «Mother» (1996).