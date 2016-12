Έχασε τη μάχη για τη ζωή η πριγκίπισσα Leia

Έφυγε απ’ την ζωή η πριγκίπισσα Leia του Star Wars. Η κατά κόσμον Carrie Fisher πέθανε μερικές μέρες αφότου υπέστη καρδιακό επεισόδιο.

Ο εκπρόσωπος της οικογένειάς της εξέδωσε ανακοίνωση εκ μέρους της κόρης της, στην οποία αναφέρεται:

«Με πολύ βαθιά θλίψη η Billie Lourd επιβεβαιώνει πως η πολυαγαπημένη της μητέρα Carrie Fisher πέθανε το πρωί στις 8.55.Ο κόσμος την αγαπούσε και μας λείψει πολύ. Ολόκληρη η οικογένειά μας σας ευχαριστεί για τις σκέψεις και τις προσευχές σας».

Ο θάνατος της ηθοποιού προστίθεται στην δυστυχώς μεγάλη λίστα με τους θανάτους καλλιτεχνών το 2016 και έρχεται μόλις 2 μέρες μετά την απώλεια του George Michael.

Η 60χρονη ηθοποιός που αγαπήθηκε μέσα απ’ τη σειρά ταινιών Star Wars άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν μετά το καρδιακό επεισόδιο. Η ίδια είχε πάθει καρδιακή προσβολή στις 23 Δεκεμβρίου κατά την διάρκεια πτήσης από Los Angeles για Λονδίνο.

Η ηθοποιός φέρεται να είχε μείνει για 15 ολόκληρα λεπτά χωρίς σφυγμό, ενώ νοσηλευτής της έκανε μαλάξεις αλλά και τεχνητή αναπνοή για να την επαναφέρει.

Η Carrie Fisher, γεννημένη στις 21 Οκτωβρίου 1956 στο Beverly Hills, έγινε γνωστή από την συμμετοχή της στις ταινίες του Πολέμου των Άστρων ως Leio Organa. Έχει παίξει στις original ταινίες του Πολέμου των Άστρων: Μια νέα ελπίδα, Η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται και Η επιστροφή των Τζεντάι (A new hope, The empire strikes back, The return of Jedi ).